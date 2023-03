Salvini e Meloni cantano al karaoke “la Canzone di Marinella” di De André: scoppia la polemica (Di sabato 11 marzo 2023) Polemiche per il karaoke tra Salvini e Meloni sulle note de “La Canzone di Marinella” di Fabrizio De André. L’occasione per il duetto è data dalla festa per i 50 anni del leader leghista. Secondo i familiari delle vittime la spensieratezza dei due leader stride con il lutto che Paese vive dopo la strage di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023) Polemiche per iltrasulle note de “Ladi” di Fabrizio De. L’occasione per il duetto è data dalla festa per i 50 anni del leader leghista. Secondo i familiari delle vittime la spensieratezza dei due leader stride con il lutto che Paese vive dopo la strage di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : I due cristiani Meloni e Salvini non vanno a Cutro a pregare davanti alle bare, ma a Cutro senza volerle vedere. E… - la_kuzzo : Nel giorno in cui lo Ionio restituisce il corpo di una bambina di sei anni, Meloni e Salvini fanno festa cantando L… - elio_vito : Meloni non incontra i parenti delle vittime, si arrabbia, fa lei le domande ai giornalisti, annuncia la caccia agli… - openarms_it : RT @frankiehinrgmc: Questa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera #meloni #salvini #Cutro - migrantsotmed : RT @frankiehinrgmc: Questa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera #meloni #salvini #Cutro -