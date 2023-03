(Di sabato 11 marzo 2023) Festa a sorpresa per i 50di Matteoalle porte di Milano con due ospiti eccellenti, laGiorgiae il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Durante la serata non è mancato ilcome pubblicato dal giornalista di Mediaset Nicola Porro. Il ministro dei trasporti ha duettato con laGiorgiade La canzone di Marinella di Fabrizio De

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Salvini compie 50 anni e si regala un duetto al karaoke con la premier Meloni sulle note di De Andrè - Lcungi : RT @LaStampa: Salvini compie 50 anni e si regala un duetto al karaoke con la premier Meloni sulle note di De Andrè - Ernesto_Montic : @Cambiacasacca Perché salvini compie ancora gli anni, che fenomeno ???????? - EncyBasta : @Cambiacasacca Ma Salvini , quante volte compie gli anni ? Io pensavo fosse nato al Papeete - francescomila18 : RT @Franco32656300: Dopo 74 morti (anche loro annegati), dopo la scampagnata a Cutro, dopo essersi ben guardati da incontrare i parenti del… -

Festa a sorpresa per i 50 anni di Matteoalle porte di Milano con due ospiti eccellenti, la premier Giorgia Meloni e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Durante la serata non è mancato il karaoke come pubblicato dal ...E in una sostanziale riproposizione dei decretidegli anni scorsi. Un barlume di trattativa ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Il Wired Next Fest10 anni e riparte da Rovereto: ...Insieme a lei, Tajani,, Piantedosi, Nordio e Lollobrigida, il ministro cognato, hanno ... organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovveroaltri ...

Salvini compie 50 anni e si regala un duetto al karaoke con la ... La Stampa

Di Redazione politica Il ministro delle Infrastrutture compie gli anni in una giornata politicamente delicata. La compagna Francesca Verdini posta foto… Leggi ...Si allarga il novero degli esposti sul naufragio a Steccato di Cutro. E si apre la possibilità che del caso possa occuparsi pure il Tribunale dei ministri ...