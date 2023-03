Salute, non sanità. La sfida si gioca nei centri urbani (Di sabato 11 marzo 2023) AGI - Un'allocazione più efficiente delle risorse, il superamento della logica dei silos nelle politiche per la Salute, la revisione del numero chiuso a Medicina a patto che si potenzino i fondi per le università, l'urgenza di formare nuovo personale. A fare da sfondo il cambiamento culturale sulla necessità di un approccio olistico in materia di politiche per la Salute pubblica, quello che oltreoceano chiamano one health e su cui la pandemia ha acceso i riflettori in Italia, con il Pnrr che può essere il cavallo di Troia per la medicina di prossimità. Specie nelle città dove – secondo dati Ocse e Oms – vivranno sempre più persone. Agi ne ha parlato con Eleonora Mazzoni, neo-direttrice generale dell'Health City Institute, un health tank no profit, apartitico e indipendente che studia i determinanti della Salute nelle città. Nato per ... Leggi su agi (Di sabato 11 marzo 2023) AGI - Un'allocazione più efficiente delle risorse, il superamento della logica dei silos nelle politiche per la, la revisione del numero chiuso a Medicina a patto che si potenzino i fondi per le università, l'urgenza di formare nuovo personale. A fare da sfondo il cambiamento culturale sulla necessità di un approccio olistico in materia di politiche per lapubblica, quello che oltreoceano chiamano one health e su cui la pandemia ha acceso i riflettori in Italia, con il Pnrr che può essere il cavallo di Troia per la medicina di prossimità. Specie nelle città dove – secondo dati Ocse e Oms – vivranno sempre più persone. Agi ne ha parlato con Eleonora Mazzoni, neo-direttrice generale dell'Health City Institute, un health tank no profit, apartitico e indipendente che studia i determinanti dellanelle città. Nato per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Spero che la partecipazione oggi sia massiccia. Purtroppo non ci sarò per motivi di salute. La specifica ha un unic… - ultimora_pol : Fumo, verso lo stop totale all'aperto: una bozza messa a punto dai tecnici del ministero della Salute prevede che n… - LaVeritaWeb : Nei messaggi del 22 aprile 2020 tra il titolare della Salute e il suo referente scientifico emerge la verità sui di… - sulsitodisimone : Salute, non sanità. La sfida si gioca nei centri urbani - fuegoyllamas : lo stato di salute di ddm mi preoccupa non poco -