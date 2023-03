Salute, come gli smartwatch possono salvarti: storie da brividi (Di sabato 11 marzo 2023) Salute, in arrivo alcune novità in riferimento agli smartwatch: ecco come possono salvarti la vita, i retroscena. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM come gli smartphone, anche gli smartwatch hanno ormai invaso il mercato e le nostre vite con un uso sempre più frequente della tecnologia portatile. Ormai non si parla più di semplici Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 11 marzo 2023), in arrivo alcune novità in riferimento agli: eccola vita, i retroscena. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMgli smartphone, anche glihanno ormai invaso il mercato e le nostre vite con un uso sempre più frequente della tecnologia portatile. Ormai non si parla più di semplici Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Tre anni fa come oggi veniva deciso il lockdown. Una misura devastante per il lavoro, l'economia e la salute, speci… - CardRavasi : «Patriottismo, nazionalismo e razzismo stanno tra loro come la salute, la nevrosi e la pazzia». Umberto Saba scriss… - LaVeritaWeb : Alcune chat di Whatsapp diffuse dalla stampa inglese rivelano come, nel 2021, l’allora segretario alla Salute Matt… - Miao1970 : @surgelatu Ma ben vengano donne come lei..bel 2023 discutiamo ancora di sesso in questo termini? È una donna adulta… - Gabunodue776 : RT @SergioTomat: La libertà è come la salute. Chi ce l'ha è ipocondriaco. Chi non ce l'ha sa quanto vale. -