Salto con gli sci: Chiara Kreuzer conquista Oslo su Klinec e Stroem, Lara Malsiner 29a (Di sabato 11 marzo 2023) Seconda vittoria stagionale per Chiara Kreuzer. L'austriaca, dopo aver vinto in casa a Hinzenbach, conquista il successo a Oslo Holmenkollen, e lo fa in una gara che si ribalta completamente tra le due serie. Kreuzer, in particolare, era quinta dopo la prima, ma trova un gran secondo Salto da 126.5 metri che le vale 133.7 punti, ottime valutazioni dei giudici e soprattutto una favorevolissima compensazione che l'aiuta nel momento propizio. Beffata così la slovena Ema Klinec, che rimane a 5.5 punti dai 260.1 della sua avversaria: sarebbe stato un giorno storico per la Slovenia, visto il successo di poche ore fa di Anze Lanisek nella gara maschile. Completa il podio la norvegese Anna Odine Stroem, a quota 253.1 dopo due salti di diversa lunghezza (129 e ...

