Salto con gli sci: Anze Lanisek vola su Oslo Holmenkollen e vince la prima del Raw Air Tournament, indietro gli azzurri (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo 25 anni dal colpo di Primoz Peterka, tocca ad Anze Lanisek ergersi al ruolo di vincitore in quota Slovenia della prima gara del Raw Air Tournament 2023 interno alla Coppa del Mondo di Salto con gli sci. Quello che effettua lo sloveno è un colpo da maestro: terzo a 127.4 dopo il primo Salto, se ne inventa un secondo fantascientifico, trovando una quota altissima e non atterrando praticamente mai; 139.5 metri ci sono, non il telemark, ma tanto basta per finire a 260.2. Deve arrendersi Stefan Kraft: l’austriaco si ferma a 254.4 pur con due salti piuttosto simili nella fiera del vento che gira senza sosta. Per l’austriaco due salti di lunghezza simile (129.5 e 128.5 metri), sufficienti per stare davanti all’uomo delle rimonte, il tedesco Karl Geiger, che da 13° che era dopo la ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo 25 anni dal colpo di Primoz Peterka, tocca adergersi al ruolo di vincitore in quota Slovenia dellagara del Raw Air2023 interno alla Coppa del Mondo dicon gli sci. Quello che effettua lo sloveno è un colpo da maestro: terzo a 127.4 dopo il primo, se ne inventa un secondo fantascientifico, trovando una quota altissima e non atterrando praticamente mai; 139.5 metri ci sono, non il telemark, ma tanto basta per finire a 260.2. Deve arrendersi Stefan Kraft: l’austriaco si ferma a 254.4 pur con due salti piuttosto simili nella fiera del vento che gira senza sosta. Per l’austriaco due salti di lunghezza simile (129.5 e 128.5 metri), sufficienti per stare davanti all’uomo delle rimonte, il tedesco Karl Geiger, che da 13° che era dopo la ...

