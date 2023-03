Salerno | traffico in tilt sul viadotto Gatto

Leggi su zon

(Di sabato 11 marzo 2023) Ala situazioneè anche oggi insostenibile sin dalle primissime ore della mattinata, auto in coda e attese estenuanti per raggiungere via Ligea e il centro di, per gli automobilisti che scendono da Vietri sul Mare. Sul– come riportanotizie.it –inper più di sei ore nella giornata di ieri. Grande lavoro ieri per la polizia municipale dia causa di lunghi incolonnamenti fino al porto commerciale. Le cause delA causare il disagio è stato un ingentedi tir diretti al porto. La chiusura temporanea del varco Trapezio e del varco Ponente per consentire gli ingressi a scaglioni dei veicoli commerciali, ha ...