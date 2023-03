Salerno: danni in città per le raffiche di vento (Di sabato 11 marzo 2023) A Salerno, a causa delle forti raffiche di vento diversi danni in città. Paura, in particolare, all’interno del porto di Salerno, dove – come riporta Salernonotizie.it – il forte vento avrebbe ribaltato alcuni container, fortunatamente senza provocare feriti. Al Crescent si sono staccati dei pezzi di controsoffittatura in cartongesso dal solaio della galleria, che fortunatamente non hanno colpito nessuno. I danni Molti rami si sono staccati, invece, dalle palme che abbelliscono il lungomare della zona orientale del capoluogo, da Torrione a Pastena, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e anche alcuni addetti dell’ufficio pubblica incolumità del Comune. Si è temuto il peggio, nel Quartiere Europa, dove un albero di ... Leggi su zon (Di sabato 11 marzo 2023) A, a causa delle fortididiversiin. Paura, in particolare, all’interno del porto di, dove – come riportanotizie.it – il forteavrebbe ribaltato alcuni container, fortunatamente senza provocare feriti. Al Crescent si sono staccati dei pezzi di controsoffittatura in cartongesso dal solaio della galleria, che fortunatamente non hanno colpito nessuno. IMolti rami si sono staccati, invece, dalle palme che abbelliscono il lungomare della zona orientale del capoluogo, da Torrione a Pastena, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e anche alcuni addetti dell’ufficio pubblica incolumità del Comune. Si è temuto il peggio, nel Quartiere Europa, dove un albero di ...

