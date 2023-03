Sai che c’è, cara Egonu? Beccati sto milione. Ma ora smettila (Di sabato 11 marzo 2023) Quanto vale la lotta contro il razzismo? Oggi lo sappiamo, 800.000 euro più benefit. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-6.mp4 Vi ricordate Paola Egonu, la campionessa di pallavolo che lasciò l’Italia per la Turchia, sostenendo di sentirsi discriminata in Italia per il colore della sua pelle. Avete in mente Paola Egonu quando, poche settimane fa, tuonava dal palco del festival di Sanremo contro l’Italia paese razzista? Bene, quella stessa Paola Egonu si appresta a tornare nell’Italia razzista in cambio di un milione di euro le cifre di ingaggio che le hanno proposto quelli del Volley Monza, prestigiosa società che milita in Serie A e che di fatto è diventata la prima squadra di Milano sotto la regia e con i soldi dello sponsor Giorgio Armani. Sai che c’è, cara Paola ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 11 marzo 2023) Quanto vale la lotta contro il razzismo? Oggi lo sappiamo, 800.000 euro più benefit. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/03/As-Np-1-6.mp4 Vi ricordate Paola, la campionessa di pallavolo che lasciò l’Italia per la Turchia, sostenendo di sentirsi discriminata in Italia per il colore della sua pelle. Avete in mente Paolaquando, poche settimane fa, tuonava dal palco del festival di Sanremo contro l’Italia paese razzista? Bene, quella stessa Paolasi appresta a tornare nell’Italia razzista in cambio di undi euro le cifre di ingaggio che le hanno proposto quelli del Volley Monza, prestigiosa società che milita in Serie A e che di fatto è diventata la prima squadra di Milano sotto la regia e con i soldi dello sponsor Giorgio Armani. Sai che c’è,Paola ...

