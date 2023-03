Rugby, Top 10 2023: Fiamme Oro e Viadana vittoriose in trasferta contro Lyons e Calvisano (Di sabato 11 marzo 2023) Sono due i match odierni della quattordicesima giornata del Top 10 2022-2023 di Rugby: il Calvisano cede in casa al Viadana, che scappa sul 7-25 nel primo tempo e poi va a vincere per 21-39 in una sfida che assegna il punto di bonus offensivo soltanto agli ospiti. Le Fiamme Oro vincono in trasferta, in rimonta, ma senza bonus offensivo, contro i Lyons (che ottengono il bonus difensivo) per 16-20 dopo il 6-3 con cui si era andati al riposo. I cremisi salgono al secondo posto in classifica ed agganciano il Rovigo, in attesa dei posticipi di domani. Sei Nazioni 2023, Italia-Galles 17-29. Quarta sconfitta per gli azzurri Peroni TOP10 – XIV giornata Risultati e programma posticipi Sitav Lyons v Fiamme Oro ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Sono due i match odierni della quattordicesima giornata del Top 10 2022-di: ilcede in casa al, che scappa sul 7-25 nel primo tempo e poi va a vincere per 21-39 in una sfida che assegna il punto di bonus offensivo soltanto agli ospiti. LeOro vincono in, in rimonta, ma senza bonus offensivo,(che ottengono il bonus difensivo) per 16-20 dopo il 6-3 con cui si era andati al riposo. I cremisi salgono al secondo posto in classifica ed agganciano il Rovigo, in attesa dei posticipi di domani. Sei Nazioni, Italia-Galles 17-29. Quarta sconfitta per gli azzurri Peroni TOP10 – XIV giornata Risultati e programma posticipi SitavOro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Rugby - Come può cambiare il World Rugby Ranking nella quarta giornata del Sei Nazioni? Italia, sogno top 10 - PiacenzaPress : Rugby Top 10 - Esame per i Lyons, al Beltrametti arrivano le Fiamme Oro - labrosport : Sulle orme azzurre di Mori e Lucchesi, anche il trrequarti di scuola Livorno Rugby (oggi alle Zebre Parma in TOP 10… - RugbySport : RT @RugbySport: Una calza da rugby ispirata ai Dragoni Gallesi, un prodotto Top di alta qualità per giocare! - persempre_news : ?? @Federugby Peroni #Top10 XIII turno i #posticipi della domenica #matcday #RaiSport #Eleven #finale #scudetto… -