Rugby | Sei Nazioni | l’Italia perde 29-17 contro il Galles Gli azzurri rimangono a secco di vittorie

(Di sabato 11 marzo 2023) Quarto turno e quarta sconfitta pernel Sei2023. All’Olimpico glicedono per 29-17 al, che conquista il primo successo in questa edizione del torneo. Allo Stadio Olimpico di Roma, glisegnano due mete con Negri e Brex, ma non basta: ii li sorpassano in classifica, relegando i ragazzi di Crowley alla quarta sconfitta consecutiva e all’ultimo posto. Sabato prossimo 18 marzo la Nazionale italiana chiuderà il suo Seiin casa della Scozia.lotta in un secondo tempo in cui è entrata in campo molto più cattiva rispetto alla prima parte del match, e al 68? arriva la seconda meta grazie a Brex, trasformata da Allan. Si va sul 17-29 a poco meno di un quarto d’ora dalla fine e gli ...

Quarto turno e quarta sconfitta per l’Italia nel Sei Nazioni 2023. All’Olimpico gli azzurri cedono per 29-17 al Galles, che conquista il primo successo in questa edizione del torneo. Allo Stadio ...Quarta sconfitta consecutiva per i ragazzi di Crowley mai in partita contro i Dragoni. Prossimo impegno sabato 18 in casa della Scozia ...