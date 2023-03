Rugby | Sei Nazioni | Italia-Galles 17-29**

(Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - Quarta partita e quarta sconfitta per l'nel Sei2023. All'Olimpico gli azzurri cedono per 29-17 al, che conquista il primo successo in questa edizione del torneo. L'chiuderà il Seitra una settimana in Scozia.

L’Italia perde in casa contro il Galles 29-17 nel match valido per la quarta giornata di Sei Nazioni 2023. I ragazzi di Crowley non riescono a bissare il successo del marzo dell’anno scorso per 22-21 ...Azzurri ko 29-17 a Roma dopo un avvio complicato: 22-3 a fine primo tempo per la squadra di Gatland Brutta sconfitta per l' Italia nel Sei Nazioni, la quarta in altrettante partite: all' Olimpico di R ...