Rugby, Sei Nazioni 2023: la Francia domina l’Inghilterra (Di sabato 11 marzo 2023) La Francia domina l’Inghilterra nel quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2023 di Rugby maschile. I transalpini hanno avuto la meglio sul 10-53 portandosi a quota 15 punti in classifica a pari merito con l’Irlanda, ma con una partita in più. Apre la sfida Ramos dopo soli due minuti, e al 7? allunga con un calcio di punizione. Meta di Flament al 26? e trasformazione ancora di Ramos, gli inglesi si sbloccano con la punizione di Smith al 34? ma la Francia allunga ancora con Ramos e Ollivon chiudendo il primo parziale sul 3-27. Inizia meglio l’Inghilterra nel secondo tempo con la meta di Steward e la trasformazione di Smith, ma i francesi prendono il largo: meta Flament e trasformazione Ramos al 57?, meta Dupont e trasformazione Ramos tre minuti dopo per ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Lanel quarto turno del Guinness Seidimaschile. I transalpini hanno avuto la meglio sul 10-53 portandosi a quota 15 punti in classifica a pari merito con l’Irlanda, ma con una partita in più. Apre la sfida Ramos dopo soli due minuti, e al 7? allunga con un calcio di punizione. Meta di Flament al 26? e trasformazione ancora di Ramos, gli inglesi si sbloccano con la punizione di Smith al 34? ma laallunga ancora con Ramos e Ollivon chiudendo il primo parziale sul 3-27. Inizia meglionel secondo tempo con la meta di Steward e la trasformazione di Smith, ma i francesi prendono il largo: meta Flament e trasformazione Ramos al 57?, meta Dupont e trasformazione Ramos tre minuti dopo per ...

