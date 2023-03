Rugby, Sei Nazioni 2023: Francia devastante, Inghilterra disastrosa. A Twickenham è 53-10 per i transalpini (Di sabato 11 marzo 2023) Una partita senza storia, un vero e proprio dominio nella quarta giornata del Sei Nazioni 2023 di Rugby. La Francia non fa sconti e domina in lungo e in largo in quel di Twickenham: vera e propria disfatta per l‘Inghilterra che viene battuta per 53-10. I Galletti ora attendono la sfida di domani tra Scozia ed Irlanda, sperando in un favore degli scozzesi, per provare a sognare ancora il successo finale. Sin dal primo minuto, con la meta di Ramos, si è capito che non ci fosse storia. Tre le mete transalpine nel primo tempo, altre quattro nella ripresa, mentre per i padroni di casa ce n’è solamente una di Steward al 47?. Inghilterra-Francia 10-53 Inghilterra: 15 Freddie Steward, 14 Max Malins, 13 Henry Slade, 12 Ollie Lawrence, 11 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Una partita senza storia, un vero e proprio dominio nella quarta giornata del Seidi. Lanon fa sconti e domina in lungo e in largo in quel di: vera e propria disfatta per l‘che viene battuta per 53-10. I Galletti ora attendono la sfida di domani tra Scozia ed Irlanda, sperando in un favore degli scozzesi, per provare a sognare ancora il successo finale. Sin dal primo minuto, con la meta di Ramos, si è capito che non ci fosse storia. Tre le mete transalpine nel primo tempo, altre quattro nella ripresa, mentre per i padroni di casa ce n’è solamente una di Steward al 47?.10-53: 15 Freddie Steward, 14 Max Malins, 13 Henry Slade, 12 Ollie Lawrence, 11 ...

