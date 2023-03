Rugby | Lamaro | ' non sfruttate tante occasioni | giocando così a questo livello non vinci'

(Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - "Purtroppo non abbiamo eseguito al nostro meglio e anon riesci a vincere. Queste squadre sono abituate a gestire la partita, abbiamo creatoopportunità fino alla fine ma non siamo riusciti a sfruttarle. Abbiamo voluto vincere più che giocare bene e oggi non ci ha fatto bene".il capitano dell'Italia Micheledopo la sconfitta per 29-17 contro il Galles nella quarta giornata del Sei Nazioni. "Dobbiamo migliorare l'inizio di partita, non possiamo fermarci e continuare a lavorare insenso -aggiunge-. Essere 22-3 a fine primo tempo ci è costato la partita, vincere il 2° tempo non basta. Ilnon è abbastanza. In Scozia andremo per vincere, la voglia è la stessa. Vogliamo ...

: 'Giocando così non vinci a questo livello' 'Putroppo non abbiamo eseguito al nostro meglio e questo livello non riesci a vincere . Queste squadre sono abituate a gestire la partita, abbiamo ...Sei Nazioni Italia - Galles 17 - 29 La faccia del capitano Michele, sostituito a 4 minuti dalla fine, dice tutto: peggio di così non poteva andare. E' finita 17 - 29: 3 mete a 4, ma ......complesso come ilin cui siamo gli ultimi arrivati in ritardo di un secolo, è veramente un amen, ma questa nazionale 'giovane ed elettrica' affidata al ct Crowley e al capitano Michele...

L'Italia meno performante di questa edizione del Torneo Sei Nazioni non regge l'urto di un Galles ferito e alla disperata ricerca del primo successo del 2023, subendo la pressione degli avversari fin ...