Rugby, Italia-Galles 17-29: highlights e sintesi. Azzurri ancora battuti a Roma – VIDEO (Di sabato 11 marzo 2023) Nel primo match della quarta giornata del Sei Nazioni 2023 di Rugby l'Italia di Kieran Crowley ha perso in casa contro il Galles allo Stadio Olimpico di Roma, con gli ospiti vittoriosi per 17-29. Nel secondo tempo mete per gli Azzurri di Negri e Brex. Entrambe le marcature azzurre sono state trasformate da Allan. Quattro le mete del Galles, che conquista il punto di bonus offensivo. La Nazionale Italiana di Rugby incassa la quarta sconfitta, la terza interna, dopo quelle patite prima contro la Francia, poi in Inghilterra ed infine contro l'Irlanda.

