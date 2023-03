Rugby | Crowley | ' Galles ha vinto con merito ma alcune decisioni arbitrali hanno inciso'

(Di sabato 11 marzo 2023) Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - “Non c'è stata mancanza di attenzione o una preparazione inadeguata al match, questo lo escludo categoricamente. Indubbiamente abbiamo avuto problemi nell'accuratezza delle nostre esecuzioni, e l'approccio alla parte iniziale della gara continua a non funzionare come dovrebbe”. Così il ct dell'ItalKieran, dopo il ko con ilnella quarta giornata del Sei Nazioni. “Rispetto alla direzione della partita, sinceramente non capisco come l'arbitro abbia potuto darci 17 calci contro, né che metro abbia adottato nelle valutazioni sulle mete di punizione -aggiunge-. Sia chiaro, faccio i più grandi complimenti al, che hameritatamente, ma resta il fatto che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SeiNazioni, #Crowley spiega la sconfitta dell'#Italrugby: 'Le decisioni arbitrali hanno pesato' - ThatsSimoTom : RT @Sportellate_it: Puntando sui giovani, il CT Crowley sta costruendo qualcosa di importante. - Sportellate_it : RT @vasilijivanovic: La mia prima per @Sportellate_it: ho parlato del #SixNations italiano e del gran lavoro di Kieran Crowley. Sperando ch… - Sportellate_it : Puntando sui giovani, il CT Crowley sta costruendo qualcosa di importante. - ThatsSimoTom : RT @vasilijivanovic: La mia prima per @Sportellate_it: ho parlato del #SixNations italiano e del gran lavoro di Kieran Crowley. Sperando ch… -

AGI - Quarta sconfitta consecutiva (terza casalinga) per l'Italrugby nel Sei Nazioni 2023 . Sul prato dell'Olimpico di Roma, gli azzurri del ct, già battuti in questa edizione del torneo da Francia, Inghilterra e Irlanda, si sono arresi al Galles con il punteggio di 29 - 17. Quattro mete per gli ospiti (di cui una tecnica), due per l'...L' Italia perde in casa contro il Galles 29 - 17 nella quarta partita di Sei Nazioni 2023. Troppi errori per i ragazzi dinel primo tempo, chiuso 22 - 3 per gli ospiti, che non riescono a rientrare nella seconda frazione. Galles cinico a sfruttare ogni occasione e a trovare la prima vittoria della manifestazione. ...Quarta sconfitta consecutiva, di cui la terza in casa, per la Nazionale italiana dinel torneo Sei Nazioni. Allo stadio Olimpico di Roma gli azzurri allenati da Kieransi arrendono al Galles con il punteggio di 29 - 17, dopo essere già stati battuti nell'edizione in ...

Rugby - Italia, Lamaro: "Ci manca la mentalità vincente". Crowley ... OnRugby

Con grande onestà intellettuale, in conferenza stampa, il CT Kieran Crowley ha sottolineato: “Abbiamo concesso troppe soft tries, e questo chiaramente condiziona la partita. Oggi non siamo riusciti a ...Nel primo match della quarta giornata del Sei Nazioni 2023 di rugby l’Italia di Kieran Crowley ha perso in casa contro il Galles allo Stadio Olimpico di Roma, con gli ospiti vittoriosi per 17-29. Nel ...