Rugby | azzurri in raduno dal 5 giugno a Pergine Valsugana verso la Coppa del Mondo

Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - Inizierà ufficialmente lunedì 5 giugno a Pergine Valsugana, in Trentino, la marcia di avvicinamento dell'ItalRugby verso la Rugby World Cup 2023 in Francia. Così come avvenuto quattro anni fa, per l'avventura iridata in Giappone, il comprensorio Valsugana Lagorai ospiterà la preparazione verso uno degli eventi più importanti e seguiti nel Mondo dello sport. Per circa due mesi, con raduni intervallati da allenamenti presso le due franchigie e periodi di pausa, l'ItalRugby si allenerà nello stadio di Pergine Valsugana che, oltre al 2019, ha ospitato gli azzurri anche nel primo raduno dell'era Crowley nel 2021 e lo scorso ...

