Rrahmani: "Stiamo divertendo giocando bene. Lo Scudetto? Si sente" (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAmir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Atalanta: "Stavamo andando molto bene, avevamo una serie di vittorie poi mi sono infortunato e i miei compagni hanno fatto un grande lavoro. Stiamo divertendo giocando bene, era difficile stasera. Scudetto? Viviamo una realtà particolare, si sente. Kim ha un problema al polpaccio che si ripete ma fortunatamente non è niente di grave. Osimhen nervoso? Fossi attaccante anche io, senza segnare sarei nervoso – chiosa Rrahmani – E' normale". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

