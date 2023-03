Rrahmani | “Ci stiamo divertendo e giocando bene | era difficile stasera”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportdelSud : ???? Il difensore del Napoli Amir Rrahmani ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo contro l'Atalanta.… - AndreaFerraroNa : RT @NapoliCalcioNET: #NapoliAtalanta 2-0, #Rrahmani: “Felici per essere tornati alla vittoria. Stiamo vivendo una splendida realtà” https:/… - Diaboli27867158 : RT @NapoliCalcioNET: #NapoliAtalanta 2-0, #Rrahmani: “Felici per essere tornati alla vittoria. Stiamo vivendo una splendida realtà” https:/… - NapoliCalcioNET : #NapoliAtalanta 2-0, #Rrahmani: “Felici per essere tornati alla vittoria. Stiamo vivendo una splendida realtà”… - sscalcionapoli1 : Rrahmani a Dazn: “Era dura, ma stiamo divertendo giocando bene! Kim? Problema che si ripete…”… -

... tutti gli attaccanti vogliono fare gol" Napoli's Kosovan defender Amircelebrates after ... Ora cidivertendo perchégiocando bene, anche se stasera era difficile" Nello ......salta più in alto di Zapata e poi manda la sfera in rete. 76' - Non ce la fa a proseguire ... Vedremo se servirà un cambio a Spalletti quandoentrando nella fase finale della sfida. 74' -...Per questo dico chefacendo un campionato straordinario". Napoli " Atalanta, le formazioni: ... Il 4 - 3 - 3 azzurro sarà composto da Meret in porta, Di Lorenzo,, Kim e Olivera in difesa,...

Napoli, Rrahmani: "Stiamo divertendo giocando bene, anche se stasera era difficile" TUTTO mercato WEB

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo contro l’Atalanta. “Stavamo andando molto bene, avevamo una serie di vittorie poi mi sono infortunato e i ...Amir Rrahmani torna al gol e a sorridere, il difensore del Napoli mette la firma sulla vittoria contro l'Atalanta: «Quando mi sono fatto male fortunatamente i miei compagni hanno fatto ...