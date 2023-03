Roma, ucciso lo chef Manuel Costa (Di sabato 11 marzo 2023) Si chiamava EManuele Costanza il 41enne assassinato ieri sera vicino al suo locale, l’Osteria degli Artisti, in via Germano Sommeiller, nel quartiere Esquilino della Capitale. Il corpo senza vita è stato ritrovato in un’automobile. Reo confesso, l’ex socio Fabio Giaccio, 43enne originario di Napoli, si è consegnato alle Forze dell’Ordine. Il gesto avrebbe un movente L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Si chiamava Enza il 41enne assassinato ieri sera vicino al suo locale, l’Osteria degli Artisti, in via Germano Sommeiller, nel quartiere Esquilino della Capitale. Il corpo senza vita è stato ritrovato in un’automobile. Reo confesso, l’ex socio Fabio Giaccio, 43enne originario di Napoli, si è consegnato alle Forze dell’Ordine. Il gesto avrebbe un movente L'articolo

