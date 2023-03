Roma, ucciso in un agguato lo chef Manuel Costa titolare dell’Osteria degli Artisti: il killer si è costituito dopo il litigio (Di sabato 11 marzo 2023) Roma, ucciso in un agguato lo chef Manuel Costa, titolare dell’Osteria degli Artisti in via Germano Sommeiller, vicino a Santa Croce di Gerusalemme, tra l’Esquilino e San Giovanni: il killer si è costituito dopo il litigio e dopo aver fatto fuoco. Il fatto è avvenuto alle 19:30 di oggi, 10 marzo, davanti al ristorante della ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023)in unloin via Germano Sommeiller, vicino a Santa Croce di Gerusalemme, tra l’Esquilino e San Giovanni: ilsi èilaver fatto fuoco. Il fatto è avvenuto alle 19:30 di oggi, 10 marzo, davanti al ristorante della ... TAG24.

