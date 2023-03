Roma, ucciso il titolare dell’Osteria degli Artisti (Di sabato 11 marzo 2023) Roma – Omicidio a Roma. Ad essere ucciso Manuel Costa, 41 anni, titolare dell’ Osteria degli Artisti in via Sommeiler, nel quartiere Esquilino.Un uomo di 43 anni, originario di Napoli, si è costituito alla polizia. Il corpo senza vita della vittima è stato individuato all’interno di un’auto. La pistola era accanto al corpo. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 marzo 2023)– Omicidio a. Ad essereManuel Costa, 41 anni,dell’ Osteriain via Sommeiler, nel quartiere Esquilino.Un uomo di 43 anni, originario di Napoli, si è costituito alla polizia. Il corpo senza vita della vittima è stato individuato all’interno di un’auto. La pistola era accanto al corpo. Sulla vicenda indaga la squadra mobile. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo ...

