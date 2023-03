Roma: se Gualtieri continuerà a lavorare così, diventerà un sindaco fantasma (Di sabato 11 marzo 2023) di Salvatore Sono trascorsi ormai 18 mesi da quando Roberto Gualtieri si è insediato come sindaco di Roma al posto della tanto criticata e vituperata Virginia Raggi in particolar modo dai grandi giornaloni. Confesso che anch’io ho avuto delle riserve sull’operato della Raggi però, nonostante tutto andasse storto fin dall’inizio con assessori sostituiti in corsa, vertici di Ama e Atac contro sfacciatamente, incendi di autobus, ritardi nella riparazione di di scale mobili su tutto questo, lei ci ha sempre messo la faccia non si è mai tirata indietro. Gualtieri invece inaugura mostre e iniziative con photo opportunity sui social che non contribuiscono per nulla a rendere migliore la vita dei Romani, ma serve solo come fumo negli occhi. Il traffico, la non raccolta della famosa monnezza per le strade, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) di Salvatore Sono trascorsi ormai 18 mesi da quando Robertosi è insediato comedial posto della tanto criticata e vituperata Virginia Raggi in particolar modo dai grandi giornaloni. Confesso che anch’io ho avuto delle riserve sull’operato della Raggi però, nonostante tutto andasse storto fin dall’inizio con assessori sostituiti in corsa, vertici di Ama e Atac contro sfacciatamente, incendi di autobus, ritardi nella riparazione di di scale mobili su tutto questo, lei ci ha sempre messo la faccia non si è mai tirata indietro.invece inaugura mostre e iniziative con photo opportunity sui social che non contribuiscono per nulla a rendere migliore la vita deini, ma serve solo come fumo negli occhi. Il traffico, la non raccolta della famosa monnezza per le strade, la ...

