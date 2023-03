Roma-Sassuolo | Dionisi | “In pochi credevano in noi | siamo cresciuti come squadra”

(Di sabato 11 marzo 2023) Alessioha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, match della Serie A 2022/2023 in programma domani all’Olimpico. Il tecnico neroverde ha presentato la partita, sottolineando anche la crescita dei suoi dopo un inizio di campionato complicato: “Ho sempre creduto in questo gruppo e ininveceche saremmo potuti arrivare ora con 30 punti – spiegae domani dovremo farlo ancora per limitare le qualità e le individualità della. Lo stadio sarà nostro nemico e sarà pieno, ma questo potrebbe essere anche un vantaggio sotto certi aspetti.” A livello di singoli, l’allenatore delfa il punto: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AliprandiJacopo : SILENZIO STAMPA DELLA #ASROMA Come forma di protesta per la squalifica di due giornate di #Mourinho, la Roma ha de… - sportface2016 : +++La Corte d'Appello Federale ha respinto il ricorso della #Roma: due giornate di squalifica per Josè #Mourinho ch… - SkySport : ULTIM'ORA #ROMA Confermate due giornate di squalifica a #Mourinho: l'allenatore salterà il #Sassuolo e il derby… - sportface2016 : #SerieA Le parole di #Dionisi in conferenza stampa alla vigilia di #RomaSassuolo: 'In pochi credevano in noi, ma si… - savelliiac : RT @filippothiery: Oggi pomeriggio, sui 97.7FM di @radio_romanista?? a parlare di meteorologia?? a tinte giallorosse???? nel programma 'A Tut… -

Chelsea e Tottenham stanno valutando l'allenatore italiano exin vista della prossima stagione. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , laha avviato da tempo un canale di preferenza ......è da escludere una sua presenza in panchina per la sfida di Serie A di domani contro il...alla gara di ritorno di Europa League - competizione nella quale Belotti è capocannoniere della...Domani alle 18:00scenderanno in campo all' Olimpico per la 26esima giornata del campionato. Alla vigilia del match Dionisi è intervenuto in conferenza stampa e ha rilasciato alcune dichiarazioni in ...

Roma, Belotti operato alla mano destra: in dubbio contro il Sassuolo ForzaRoma.info

Annuncio ufficiale e nuova ricaduta dopo il brutto infortunio, il calciatore salterà la sfida dello stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa La Roma tornerà in c ...Chi conosce bene un po’ di storia della Roma sa già che le partite contro il Sassuolo sono sempre state un caso a parte. Anche quando una squadra lottava per lo scudetto e l’altra per non retrocedere ...