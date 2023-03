Roma, paura a Piazzale Ostiense, violento scontro tra auto: due bambini in Ospedale per accertamenti (Di sabato 11 marzo 2023) Brutto incidente stamattina a Roma. Due auto, in una dinamica in fase di accertamento, si sono scontrate a Piazzale Ostiense intorno alle 7.00. Tre le persone portate in Ospedale per accertamenti, tra cui due bambini. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono interventi gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Incidente a Piazzale Ostiense oggi 11 marzo 2023 L’impatto, molto violento, ha coinvolto due mezzi in tutto come detto. Si tratta di una Smart e di una Ford Fiesta: tre le persone andate in Ospedale ma solo per accertamenti, tra cui due minori di 9 e 11 anni che si trovavano a bordo della Fiesta, oltre al conducente sempre di quest’ultimo veicolo. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 marzo 2023) Brutto incidente stamattina a. Due, in una dinamica in fase di accertamento, si sono scontrate aintorno alle 7.00. Tre le persone portate inper, tra cui due. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono interventi gli agenti della Polizia Locale diCapitale. Incidente aoggi 11 marzo 2023 L’impatto, molto, ha coinvolto due mezzi in tutto come detto. Si tratta di una Smart e di una Ford Fiesta: tre le persone andate inma solo per, tra cui due minori di 9 e 11 anni che si trovavano a bordo della Fiesta, oltre al conducente sempre di quest’ultimo veicolo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, paura a Piazzale Ostiense, violento scontro tra due auto: due bambini in Ospedale per accertamenti - stopridingmyD : @LaDemonologa Sono proprio andata a Roma la domenica mattina alle elementari a guardarlo e ho scoperto che mi facev… - vevafra : È inaccettabile mandare i figli a scuola con i mezzi e aver paura di farglieli prendere quei mezzi #Roma - AndreaP67673156 : RT @Ris__20: Tutti parlano delle milanesi, ma io ho una paura assurda di prendere la Roma ai quarti - LoriaRoberta : @mgmaglie Maria G cara io spero che sia acasa estia bene ma stento anon credere la mia paura che lei non stia bene… -