(Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – Ci sarebbero dissidi di natura economica alla base dell’deldell’degli, Emanuele Costanza. Noto come chef Manuel Costa, è stato trovato morto in auto, ucciso a colpi di pistola ieri sera intorno alle 20, nella zona di Santa Croce in Gerusalemme a. Poco prima un uomo di 43 anni, originario di Napoli, si era costituito alla polizia dicendo di aver commesso unin via Germano Sommeiller. Il corpo della vittima è stato trovato dalla polizia all’interno di una Mercedes parcheggiata davanti al suo locale. Il 43enne si trova in stato di arresto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Roma, omicidio titolare osteria Artisti: ipotesi movente economico - popgiornale : Omicidio a colpi di pistola all'Esquilino. Il ristoratore, Manuel Costa, di 41 anni, è stato freddato nella sua aut… - ledicoladelsud : Roma, omicidio titolare osteria Artisti: ipotesi movente economico - News24_it : Roma, omicidio titolare osteria Artisti: ipotesi movente economico - fisco24_info : Roma, omicidio titolare osteria Artisti: ipotesi movente economico: (Adnkronos) - Lo chef Manuel Costa trovato mort… -

