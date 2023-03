Roma, minacciò di morte la giornalista Federica Angeli: condannato Armando Spada (Di sabato 11 marzo 2023) condannato dalla Cassazione Armando Spada, l’uomo che provò ad intimidire la giornalista Federica Angeli mentre stava facendo il proprio lavoro, ovvero mentre era impegnata nella stesura di un servizio giornalistico. Era il 2013 quando l’uomo minacciò di morte la cronista di Repubblica così da impedirle di portare a termine un servizio giornalistico sulle infiltrazioni criminali nella gestione degli stabilimenti balneari di Ostia. Ora però la giustizia ha fatto il suo corso e l’uomo è stato condannato. «Se non mi dai i soldi fai una brutta fine»: prima il debito per droga, poi le minacce e le violenze Le minacce di morte alla giornalista Federica Angeli e la sentenza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 marzo 2023)dalla Cassazione, l’uomo che provò ad intimidire lamentre stava facendo il proprio lavoro, ovvero mentre era impegnata nella stesura di un servizio giornalistico. Era il 2013 quando l’uomodila cronista di Repubblica così da impedirle di portare a termine un servizio giornalistico sulle infiltrazioni criminali nella gestione degli stabilimenti balneari di Ostia. Ora però la giustizia ha fatto il suo corso e l’uomo è stato. «Se non mi dai i soldi fai una brutta fine»: prima il debito per droga, poi le minacce e le violenze Le minacce diallae la sentenza ...

