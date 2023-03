Roma | l’omicidio di Manuel Costa e il dolore della cugina Floriana del GF | ‘Non è possibile | era padre di 4 figli’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 marzo 2023) Lo cheftitolare dell’Osteria degli artisti diè deceduto ieri a seguito di alcuni colpi di arma da fuoco. I fatti sono avvenuti poco prima delle 8 in via Germano Sommeiller, all’altezza del civico 8. È qui che il corpo dell’uomo, un 41enne, è stato trovato senza vita all’interno di un’auto.era papà e lascia 4 figli. Indescrivibile ildai familiari, tra i quali ancheSecondi, ex concorrente del Grande Fratello ediche nella notte ha postato sulla piattaforma una serie di foto con il cugino. Omicidio atitolare dell’Osteria degli Artisti ucciso a colpi di pistoladi...