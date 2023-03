Roma, emergenza per Mourinho (Di sabato 11 marzo 2023) La Roma sta preparando le partite contro Sassuolo e, soprattutto, il ritorno contro la Real Sociedad e lo dovrà fare senza quattro giocatori La Roma sta preparando le partite contro Sassuolo e, soprattutto, il ritorno contro la Real Sociedad e lo dovrà fare senza quattro giocatori. Lorenzo Pellegrini ha ricevuto 30 punti in testa, Belotti si è fratturato una mano e anche Llorente e Solbakken sono fuori. Quattro assenze importanti per Mourinho che non può ragionare sul turnover in vista di queste sfide importanti per i giallorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Lasta preparando le partite contro Sassuolo e, soprattutto, il ritorno contro la Real Sociedad e lo dovrà fare senza quattro giocatori Lasta preparando le partite contro Sassuolo e, soprattutto, il ritorno contro la Real Sociedad e lo dovrà fare senza quattro giocatori. Lorenzo Pellegrini ha ricevuto 30 punti in testa, Belotti si è fratturato una mano e anche Llorente e Solbakken sono fuori. Quattro assenze importanti perche non può ragionare sul turnover in vista di queste sfide importanti per i giallorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : La vera emergenza di questo Paese è la sanità: liste d'attesa infinite, visite arretrate, strutture fatiscenti. Non… - CalcioNews24 : Quante assenze per #Mourinho ?? - LauraClaraCianc : @fabius10scudi A Roma non c' è il Papa. La Cattedra di Pietro è deserta: è questa l' EMERGENZA di tutte le emerge… - TuttoASRoma : Emergenza in avanti: si fermano Belotti e Pellegrini - torbangla : @dafdion @Lavoratori_Ama @gualtierieurope @Sabrinalfonsi @ellyesse @marcofurfaro @anderboz @Luce_Roma Qualunque sia… -