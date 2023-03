Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansacalciosport : Calcio: Roma; operazione alla mano ok per Belotti. Intervento eseguito nella clinica Madonna della Fiducia | #ANSA - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Roma Belotti operato dopo la frattura del terzo e del quarto metacarpo - sportface2016 : #Roma Belotti operato dopo la frattura del terzo e del quarto metacarpo - siamo_la_Roma : ?? Infortunio #Belotti ? Il #Gallo operato chirurgicamente alla mano destra ?? Le sue condizioni #ASRoma - playroma : ?? Operazione terminata con successo ?? 'Andrea Belotti è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico a… -

Commenta per primo Andreaè stato operato alla mano destra dopo la frattura del terzo e del quarto metacarpo. Il bollettino diramato dalla: Andreaè stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra. L'intervento, eseguito ...Andreaè stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della ... Matteo Guzzini, alla presenza del medico sociale della prima squadra dell'As, dott. ...Lasi lecca le ferite dopo la vittoria contro la Real Sociedad. Pellegrini è uscito per una ferita alla testa, mentre pergli accertamenti svolti ieri avevano evidenziato una frattura al ...

Andrea Belotti è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura del terzo e del quarto metacarpo della mano destra. L’intervento, eseguito presso la ...Andrea Belotti, attaccante della Roma è stato operato alla mano destra, nella giornata odierna: resta in dubbio per il Sassuolo ...