Roma, aspettano che muoia l'inquilino per occupare la casa: sgomberati e denunciati (Di sabato 11 marzo 2023) Hanno approfittato della morte del regolare assegnatario per occupare l'abitazione di proprietà della società Aequa Roma nello stabile in via del Forte Tiburtino, insediandosi dopo aver forzato la porta. Ma ieri i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nell'ambito di un controllo proprio sulle occupazioni abusive nella Capitale, hanno sgomberato e denunciato a piede libero sia gli occupati di quell'appartamento che altre 15 persone. Le occupazioni abusive Il primo intervento è stato quello dei Carabinieri della Stazione Roma Prenestina, nel pomeriggio di ieri, a seguito della segnalazione di una occupazione abusiva di un appartamento assegnato ad una persona deceduta lo scorso mese di novembre. I militari sono intervenuti e hanno sorpreso all'interno dell'immobile tre cittadini egiziani di 50, 52 e 65 anni, che ...

