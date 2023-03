RISULTATI | NJPW “New Japan Cup 2023” 11 03 2023 Day 5

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 11 marzo 2023) Idella quinta giornata dello storico torneo andata in scena da Nagoya, Aichi NewCup– Day 5 Sabato 11 Marzo– Nagoya . Six Man Tag Team Match United Empire (Aaron Henare, Great-O-Khan & Jeff Cobb) battono Oscar Leube, Tama Tonga & Toru Jano w/Jado (6.32) . Tag Team Match BULLET CLUB (David Finlay & El Phantasmo) w/Gedo battono TMDK (Kosei Fujita & Zack Sabre Jr.) (8.07) . Eight Man Tag Team Match House Of Torture (Dick Togo, EVIL, SHO & Yujiro Takahashi) battono Just 4 Guys (DOUKI, Taichi, Taka Michinoku & Yoshinobu Kanemaru) (8.50) . Six Man Tag Team Match CHAOS (Lio Rush, Tomohiro Ishii & YOH) battono Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi & Shingo Takagi) (9.22) United ...