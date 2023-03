Riparte la corsa del Napoli che al Maradona piega l'Atalanta per 2 a 0 (Di sabato 11 marzo 2023) Archiviata l'inattesa sconfitta casalinga contro la Lazio Riparte la corsa del Napoli verso il terzo scudetto. A l Maradona i partenopei battono l'Atalanta per 2 a 0 con una prova convincente che ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) Archiviata l'inattesa sconfitta casalinga contro la Lazioladelverso il terzo scudetto. A li partenopei battono l'per 2 a 0 con una prova convincente che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tanzen : Come previsto riparte subito la corsa allo Scudetto, Atalanta mai un pericolo, Kvara se li è portati tutti a spasso… - CentotrentunoC : Basket ?? Perentoria e importante vittoria per la corsa playoff del ASD GS Basket San Salvatore Selargius contro U… - DiFawzia : @marrobruno56 @serena00000133 Viaaa! Si riparte! Altro giro altra corsa tutti a bordo! - Valuxa8 : E si riparte dai...altro giro altra corsa - acmediapress : Tredici gare tra metà marzo e metà ottobre, un’altra stagione di corsa sui sentieri della Valle d’Aosta è in rampa… -