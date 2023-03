(Di sabato 11 marzo 2023) Nelle ultime ore sul tavolo delle trattative insi parla di Stanislav Lobotka, il regista che sta facendo così bene nel suo ruolo da attirare su di lui l’attenzione di diversi club europei. L’ex Celta Vigo, infatti, in quest’avvio di campionato ha fatto ricrederecoloro che non lo ritenevano all’altezza viste le L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescoribe70 : @Inter Allenatore senza palle. Ma chi comanda? Handanovich non deve giocare per forza. Mourinho ha vinto perche' me… - infoitsport : Non solo rinnovi in casa Inter, le ultime sul riscatto di Acerbi: la richiesta di Lotito - CleliaMussari : RT @appuntidicarta: @CleliaMussari Io ne ho appena fatti 48 e, come sai, sono a casa da 3. Mando cv e sono sempre attiva nella ricerca, ma… - appuntidicarta : @CleliaMussari Io ne ho appena fatti 48 e, come sai, sono a casa da 3. Mando cv e sono sempre attiva nella ricerca,… - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Da Lozano a Simeone, le ultime sul tema rinnovi in casa Napoli - -

mia c'é sempre stata una pubblicazione scritta in Italiano, perché anche mio nonno abruzzese,... dare qualche caramella alla comunità per farci credere che cittadinanze edi passaporti ...... il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale dellaBianca John Kirby , commentando ... Abbonati per leggere anche Leggi anche Matt Pottinger: "L'Italia nonl'intesa. Con la via ......proprietà di avere maggiore potere d'acquisto sul mercato e maggiore libertà di manovra sui... hanno come comune denominatore la classifica marcatori- fuori PROBABILI FORMAZIONI 26IORNATA:...

Rinnovi in casa Napoli. Tutti gli aggiornamenti DailyNews 24

Il giornalista di Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: ...In casa dei Gigliati si starebbe pensando anche ad un rinnovo che potrebbe essere in vista. Come riportato da fantacalcio.it, la durata del contratto per Igor potrebbe allungarsi. Attualmente scade ...