Rigassificatore Piombino | 1500 in piazza Contestato il sindaco Ferrari

(Di sabato 11 marzo 2023) Circa millecinquecento persone hanno scelto di manifestare contro il carbonfossile e a favore dell’energia pulita. Le proteste contro ilsivedono infatti la partecipazione di diverse sigle e partiti politici, fra cui i sindacati, cobas, rappresentanti di studenti, M5S e varie forze della sinistra, oltre alle associazioni ambientaliste. Il loro è un no ... TAG24.

però, sembra si siano voluti unire alle rimostranze dei manifestanti che quest'oggi sono scesi in strada per protestare contro il rigassificatore nel porto di Piombino.

Rigassificatore di Piombino, il Tar rinvia a luglio il ricorso del Comune (ma la nave è in arrivo) Corriere della Sera

