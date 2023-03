Ricordo di Angelo Mancia, barbaramente ucciso dalla Volante rossa 43 anni fa. Nessuno ha mai pagato (Di sabato 11 marzo 2023) Il 12 marzo 1980 è un mercoledì. Angelo Mancia è un ragazzone di 26 anni, lavora come fattorino al “Secolo d’Italia” ed è segretario della sezione del Msi-Dn del quartiere Talenti. Fa parte del gruppo vicino a Michele Marchio. Quella mattina esce di casa per recarsi al giornale. E’ un attivista, sa essere prudente. Nei giorni precedenti sono apparse alcune scritte minacciose nel quartiere. Quando esce dal portone vede due infermieri che si trovano sul marciapiede, ma non ha motivo per insospettirsi. L’uscita del suo palazzo non affaccia direttamente sulla strada ma rimane nell’interno. Bisogna percorrere un vialetto di pochi metri. Quando si avvicina, si sente chiamare e solo allora vede le pistole e capisce, tenta di tornare indietro per rientrare dentro il portone, ma sparano e dopo pochi passi cade a terra, colpito da due colpi. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 marzo 2023) Il 12 marzo 1980 è un mercoledì.è un ragazzone di 26, lavora come fattorino al “Secolo d’Italia” ed è segretario della sezione del Msi-Dn del quartiere Talenti. Fa parte del gruppo vicino a Michele Marchio. Quella mattina esce di casa per recarsi al giornale. E’ un attivista, sa essere prudente. Nei giorni precedenti sono apparse alcune scritte minacciose nel quartiere. Quando esce dal portone vede due infermieri che si trovano sul marciapiede, ma non ha motivo per insospettirsi. L’uscita del suo palazzo non affaccia direttamente sulla strada ma rimane nell’interno. Bisogna percorrere un vialetto di pochi metri. Quando si avvicina, si sente chiamare e solo allora vede le pistole e capisce, tenta di tornare indietro per rientrare dentro il portone, ma sparano e dopo pochi passi cade a terra, colpito da due colpi. ...

