Ricordate Tish ad Amici? Oggi è completamente diversa | sembra un’altra

Vidi, la talentuosa cantante che aveva partecipato ad Amici nell'edizione 18 a cavallo fra il 2018 e il 2019 Probabilmente sì, visto che la sua immagine è sempre stata particolarmente ...Amici, la trasformazione diNel 2019ha preso parte al noto talent show di Canale 5 Amici. Grazie al suo talento è riuscita ad arrivare in semifinale e a vincere il premio Tim Music Award ..., ex allieva di Amici 18 La giovanissima cantante era riuscita ad approdare in semifinale nel talent di Maria De Filippi e vincere il premio Tim Music Award. La sua canzone 'Try to C',...

Fra le tante iniziative organizzate ovunque spicca quella promossa da Tish Zauner residente ad Introdacqua dal 2015 che ha deciso di organizzare per la seconda volta un momento di riflessione e di con ...Sul profilo Tiktok della cantante compare inaspettatamente un video dove appare molto dimagrita e completamente cambiata. In sovraimpressione, la scritta: “Quanto ha fatto male”.