Ricette per la Pasqua: tante idee facili e veloci (Di sabato 11 marzo 2023) Volete stupire i vostri ospiti con dei piatti Pasquali che siano non solo buoni ma anche belli da vedere? Ecco qualche idea facilissima da realizzare. Croccanti carote ripiene Avvolgendo delle strisce di pasta sfoglia attorno ad un cono potrete realizzare delle super croccanti carote da farcire con crema di formaggio. Per decorare le carote vi basterà aggiungere in cima dei ciuffetti di prezzemolo riccio. Fonte immagine Uova sode Se avete poco tempo da dedicare ai fornelli potete optare per delle semplici uova sode da trasformare in teneri pulcini che escono dai propri gusci. Sarà un perfetto antipasto che piacerà anche ai più piccoli. Fonte immagine Coniglietto In questa seconda idea con le uova sode è stato realizzato un simpatico coniglietto. Fonte immagine Pasqua: colazione in allegria! Dolce coniglio Un semplicissimo ... Leggi su donnaup (Di sabato 11 marzo 2023) Volete stupire i vostri ospiti con dei piattili che siano non solo buoni ma anche belli da vedere? Ecco qualche ideassima da realizzare. Croccanti carote ripiene Avvolgendo delle strisce di pasta sfoglia attorno ad un cono potrete realizzare delle super croccanti carote da farcire con crema di formaggio. Per decorare le carote vi basterà aggiungere in cima dei ciuffetti di prezzemolo riccio. Fonte immagine Uova sode Se avete poco tempo da dedicare ai fornelli potete optare per delle semplici uova sode da trasformare in teneri pulcini che escono dai propri gusci. Sarà un perfetto antipasto che piacerà anche ai più piccoli. Fonte immagine Coniglietto In questa seconda idea con le uova sode è stato realizzato un simpatico coniglietto. Fonte immagine: colazione in allegria! Dolce coniglio Un semplicissimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #TikTok può avere accesso ai dati personali di oltre 100 milioni di utenti res… - Jean_Pellegri : RT @ilGamberoRosso: ??TORTA DI CAROTE ??Un classico delle preparazioni dolci. Da mangiare la mattina a colazione o per fare merenda. Protago… - eRLqtOOXACDVGGQ : RT @Cucinapugliese: La tradizione è in tavola...?? Purea di fave!?? Per la ricetta: ? - ilGamberoRosso : ??TORTA DI CAROTE ??Un classico delle preparazioni dolci. Da mangiare la mattina a colazione o per fare merenda. Pro… - gipsterius : @LucillaMasini Le ricette del menù di pasqua e la lista per Pasquetta più il calendario delle sagre e gli eventi al… -