Riccardo Guarnieri confessa | Sono fan dei sapori forti che sappiano stuzzicare | la ricetta afrodisiaca del cavaliere

(Di sabato 11 marzo 2023)sul settimanale del programma Uomini e Donne, svela lapreferita per conquistare le dame Uno dei cavalieri più discussi del programma di Maria De Filippi,è diventato famoso non solo perché ormai da anni è presente nel parterre maschile, ma anche per la sua relazione con Ida Platano. I due hanno iniziato a frequentarsi ben cinque anni fa e fin da subito hanno appreso che tra di loro c’erano delle incomprensioni caratteriali. Il sentimento era troppo forte per fermare questa relazione e hanno provato in tutti modi a farla funzionare, purtroppo però come anche sottolineato la conduttrice, per quanto possa essere forte la passione e il sentimento le incomprensioni avrebbero sempre avuto un peso maggiore su questa storia destinata a terminare. Attualmente la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laurarotondo8 : @OnceUponATeddy Riccardo Guarnieri - jfknurse : Dunque... La signora Lucia Sardelli è la sorvegliante de il Collegio, Riccardo Guarnieri é Marco l'ex di Sara in C… - BarbaraSacchini : @martinad877 @ElenaLelli75 A 30 anni fa la ragazzina illusa x 2 carezze, dopo essere stata tentatrice di Riccardo G… - kscarlett22_ : @anna37114317 Se hai pure il corpo di Riccardo Guarnieri combo letale ?????? - SilviaB01 : @miciabiagio Noo, Riccardo Guarnieri... bono sia lì che qui?? -

Dopo questo blocco verrà mostrato un fuori onda in cui sono stati sorpresi Roberta eparlare del più e del meno alla fine della scorsa puntata. In questa occasione il cavaliere ...Nel caso specifico, si parla soprattutto di, tronista che decide di presentarsi in intimo durante una sfilata organizzata in occasione del programma. Il suo fisico ben scolpito non passa ...Intanto la dama di Brescia continua a ignorare, che cercherà di riconquistare Roberta , mentre ha elogiato Armando Incarnato per il discorso toccate fatto ieri durante la sfilata. ...

Uomini e donne, puntate al 17/03: Nicotera sceglie Carola, Di Padua rifiuta Guarnieri Blasting News Italia

Ida Platano e Alessandro Vicinanza continuano a far sognare i fan: ecco il regalo dolcissimo per la festa della donna.Uomini e Donne oggi anticipazioni. Quest'oggi andrà in onda la prima parte della registrazione di Uomini e Donne ...