Ribaltone meteo | Giuliacci | quando tornano pioggia e neve

(Di sabato 11 marzo 2023) Le temperature primaverili e i cieli tersi potrebbero essere presto un ricordo. La settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 marzo sarà caratterizzata da "unche proporrà il ritorno di", scrivono gli esperti del sito di Mario, volto noto del tempo in tv. A portare il maltempo sull'Italia sarà una corrente di aria fredda nord atlantica che scatenerà "un ciclone, portatore di piogge e rovesci su diverse aree". In questi giorni "l'Italia è in mezzo a due elementi ben diversi. Nel primo caso parliamo dell'anticiclone africano, vicinissimo al nostro Paese; successivamente, di un flusso perturbato nordatlantico, che continua a insistere per avvicinarsi a noi" si legge su.it. In base alle ultime previsioni da lunedì arriveranno le prime ...