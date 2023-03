Rex – Un cucciolo a palazzo: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 11 marzo 2023) Rex – Un cucciolo a palazzo: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film Stasera, sabato 11 marzo 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Rex – Un cucciolo a palazzo (The Queen’s Corgi), film d’animazione belga del 2019, diretto da Ben Stassen e Vincent Kesteloot, e scritto da John R. Smith e Rob Sprackling, basato sulla vita dei corgi della regina Elisabetta II, in particolare Rex, che cerca di ritrovare la strada di casa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Rex, un amato welsh corgi pembroke della famiglia reale britannica nonché il cane preferito della regina Elisabetta II, fugge da Buckingham Palace e si imbatte in un club di combattimento di cani di varie razze e viene rinchiuso in un canile. Quindi, intraprende un lungo viaggio per tornare di ... Leggi su tpi (Di sabato 11 marzo 2023) Rex – Un: trama, personaggi, doppiatori e streaming delStasera, sabato 11 marzo 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Rex – Un(The Queen’s Corgi),d’animazione belga del 2019, diretto da Ben Stassen e Vincent Kesteloot, e scritto da John R. Smith e Rob Sprackling, basato sulla vita dei corgi della regina Elisabetta II, in particolare Rex, che cerca di ritrovare la strada di casa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Rex, un amato welsh corgi pembroke della famiglia reale britannica nonché il cane preferito della regina Elisabetta II, fugge da Buckingham Palace e si imbatte in un club di combattimento di cani di varie razze e viene rinchiuso in un canile. Quindi, intraprende un lungo viaggio per tornare di ...

