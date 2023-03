Regolamento World Cup maschile 2023 pallanuoto | formula e come funziona

Leggi su sportface

(Di sabato 11 marzo 2023) IldellaCupdi: ecco lae tutto quel che serve sapere. Nuovo torneo che sostituisce laLeague, vinta l’unica volta dall’Italia proprio nell’ultima edizione dello scorso anno a Strasburgo. LaCup, le cui finali sono in programma a Los Angeles il prossimo giugno, mette in palio due posti per i Mondiali di Doha 2024. Ma? Nella prima fase della Division 1 le dodici squadre in gara, suddivise in due gruppi, si sfidano con ladel girone all’italiana. Le prime tre classificate di ogni girone si qualificano alla fase finale, dove approderanno direttamente gli Stati Uniti in ...