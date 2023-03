Regno Unito, il premier Sunak: «La nostra linea dura sull’immigrazione difende i più deboli» (Di sabato 11 marzo 2023) Il premier britannico Rishi Sunak parla oggi in un’intervista a Repubblica della linea del suo governo sull’immigrazione. E sostiene che soltanto così si difendono i più deboli. Sunak esordisce spiegando che «l’immigrazione non è un problema solo britannico, ma europeo. La nostra collaborazione crescente con la Francia per pattugliare le coste è l’inizio di un percorso molto positivo. In futuro, avere discussioni con l’Ue sull’immigrazione è certamente nei nostri piani, così come con Frontex. Perché la bacchetta magica non ce l’ha nessuno. Siamo solo all’inizio di un lungo viaggio». Poi dice che definirebbe la legge britannica «dura ma giusta. Non credo sia etico continuare a insistere con questo status quo incui le persone muoiono in ... Leggi su open.online (Di sabato 11 marzo 2023) Ilbritannico Rishiparla oggi in un’intervista a Repubblica delladel suo governo. E sostiene che soltanto così si difendono i piùesordisce spiegando che «l’immigrazione non è un problema solo britannico, ma europeo. Lacollaborazione crescente con la Francia per pattugliare le coste è l’inizio di un percorso molto positivo. In futuro, avere discussioni con l’Ueè certamente nei nostri piani, così come con Frontex. Perché la bacchetta magica non ce l’ha nessuno. Siamo solo all’inizio di un lungo viaggio». Poi dice che definirebbe la legge britannica «ma giusta. Non credo sia etico continuare a insistere con questo status quo incui le persone muoiono in ...

