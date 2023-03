Regione, Claudia Terzi: “Una grande soddisfazione. Lavorerò per portare a termine tutte le opere avviate” (Di sabato 11 marzo 2023) Bergamo. Una grande soddisfazione e tanta voglia di continuare a lavorare per portare a compimento quanto ha iniziato. Claudia Terzi, in forza alla Lega, riconfermata assessore regionale con delega alle Infrastrutture, è il primo politico, donna, ad aver raggiunto il traguardo di un doppio mandato su una materia, peraltro, decisamente delicata e complessa, anche e soprattutto per le connessioni e i rapporti tra il Pirellone, lo Stato e le Province. Una nomina che la vedrà dunque ancora protagonista all’interno del Governo Fontana, con il suo partito pronto a guidare la locomotiva d’Italia nei prossimi anni. Una scelta, quella uscita dalle urne del 12 e del 13 febbraio, che racconta della rinnovata volontà dei cittadini di rimettere alla guida della Lombardia la squadra del presidente uscente: ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 marzo 2023) Bergamo. Unae tanta voglia di continuare a lavorare pera compimento quanto ha iniziato., in forza alla Lega, riconfermata assessore regionale con delega alle Infrastrutture, è il primo politico, donna, ad aver raggiunto il traguardo di un doppio mandato su una materia, peraltro, decisamente delicata e complessa, anche e soprattutto per le connessioni e i rapporti tra il Pirellone, lo Stato e le Province. Una nomina che la vedrà dunque ancora protagonista all’interno del Governo Fontana, con il suo partito pronto a guidare la locomotiva d’Italia nei prossimi anni. Una scelta, quella uscita dalle urne del 12 e del 13 febbraio, che racconta della rinnovata volontà dei cittadini di rimettere alla guida della Lombardia la squadra del presidente uscente: ...

