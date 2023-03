Reggio Emilia, si getta dal secondo piano per fuggire dal marito che la rinchiudeva in casa (Di sabato 11 marzo 2023) Grave episodio in provincia di Reggio Emilia dove una donna, dopo essere stata rinchiusa in casa, ha deciso di gettarsi dalla finestra del secondo piano per scappare dal marito aguzzino che da tempo segregava la moglie. La condotta dell’uomo andava avanti ormai da molti mesi, con ripetute vessazioni. Le iniziali intimidazioni erano diventate vere e ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023) Grave episodio in provincia didove una donna, dopo essere stata rinchiusa in, ha deciso dirsi dalla finestra delper scappare dalaguzzino che da tempo segregava la moglie. La condotta dell’uomo andava avanti ormai da molti mesi, con ripetute vessazioni. Le iniziali intimidazioni erano diventate vere e ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : L’appello della@Sezione ENPA di Reggio Emilia: “Aiutiamo il piccolo Forty!” ?@lazampa? - ligabue : 30 anni di storia celebrati con un evento unico a Campovolo, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia. Il 20, 21 e 2… - poliziadistato : Buongiorno da Reggio Emilia dove gli abitanti ci hanno fatto questo bellissimo omaggio. Grazie per la fiducia e l'a… - danicard79 : RT @LATERRAmngmt: sabato, 11 marzo 2023 @djralf__ @ Insane. c/o Fonderia Italghisa, Reggio Emilia - nicomanetta1 : In taxi da Reggio Emilia a Castelvetro, 'ma senza pagare'. Arriva la polizia: denunciato - -