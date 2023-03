Reddito di cittadinanza stravolto, dove scoppia il panico per l'assegno (Di sabato 11 marzo 2023) Stringi stringi sta tutto in un numero (anzi, in un paio di numeri): a settembre, quando manderemo in pensione il Reddito di cittadinanza di dimaiana memoria ed entrerà in vigore la Mia, la misura di inclusione attiva, a cui sta lavorando il governo Meloni, il 25% degli attuali beneficiari resterà all'asciutto. Cioè, su una platea che oggi conta circa un milione e 35mila famiglie con in tasca la carta gialla voluta dall'allora premier Giuseppe Conte (M5s), 260mila saranno costrette a restituirla: la simulazione l'ha fatta il quotidiano La Stampa. Son mica pochi, 260mila nuclei famigliari. E sembrano ancora di più se nel computo ci mettiamo che, solo nel Napoletano, i precettori “occupabili” che rischiano di dover dire addio al bonus dei bonus sono 118mila e, a focalizzarsi ulteriormente selezionando appena la cerchia della città sotto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Stringi stringi sta tutto in un numero (anzi, in un paio di numeri): a settembre, quando manderemo in pensione ildidi dimaiana memoria ed entrerà in vigore la Mia, la misura di inclusione attiva, a cui sta lavorando il governo Meloni, il 25% degli attuali beneficiari resterà all'asciutto. Cioè, su una platea che oggi conta circa un milione e 35mila famiglie con in tasca la carta gialla voluta dall'allora premier Giuseppe Conte (M5s), 260mila saranno costrette a restituirla: la simulazione l'ha fatta il quotidiano La Stampa. Son mica pochi, 260mila nuclei famigliari. E sembrano ancora di più se nel computo ci mettiamo che, solo nel Napoletano, i precettori “occupabili” che rischiano dir dire addio al bonus dei bonus sono 118mila e, a focalizzarsi ulteriormente selezionando appena la cerchia della città sotto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Ecco tutti gli errori del Governo sul Reddito di Cittadinanza. @c_appendino - fattoquotidiano : Mentre il governo vara la stretta sul Reddito di cittadinanza, la Casta delle Regioni si aumenta stipendi e vitaliz… - borghi_claudio : @mcallock @dottorbarbieri Qui @giamma71 dice una cosa ovvia: che se ci sono posti di lavoro vacanti non ci deve ess… - FilippoLicari4 : RT @PecoraroScanio: Reddito di cittadinanza in tutta Ue aiuta famiglie e singoli. Per governo di destra una persona senza lavoro e sola non… - TerrinoniL : Mentre il governo vara la stretta sul Reddito di cittadinanza, la Casta delle Regioni si aumenta stipendi e vitaliz… -