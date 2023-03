Reddito di cittadinanza, nuova beffa in arrivo per gli occupabili (Di sabato 11 marzo 2023) Il Reddito di cittadinanza sta per essere sostituito dalla nuova misura chiamata Mia. Tuttavia, si prepara una nuova sorpresa per gli occupabili Il Reddito di cittadinanza ha i mesi contati. Infatti, la ministra del lavoro Calderone ha anticipato i tempi sulla misura che deve sostituire il Reddito. I tempi previsti, infatti, erano il 2024. Invece, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 11 marzo 2023) Ildista per essere sostituito dallamisura chiamata Mia. Tuttavia, si prepara unasorpresa per gliIldiha i mesi contati. Infatti, la ministra del lavoro Calderone ha anticipato i tempi sulla misura che deve sostituire il. I tempi previsti, infatti, erano il 2024. Invece, L'articolo proviene da Consumatore.com.

