Reddito di Cittadinanza addio. Arriva Mia, come funziona (Di sabato 11 marzo 2023) addio al Reddito di Cittadinanza, il Governo è pronto a varare Mia, ovvero "Misura di inclusione attiva". Cambia la durata del nuovo sostegno, cambia la platea con la divisione in due categorie con quote a scalare: occupabili e famiglie povere senza possibilità di lavorare. Ci saranno nuovi importi, un tetto Isee ridotto e più controlli. – FormatonewsLa misura dovrebbe scattare dopo i sette mesi di proroga accordati ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza con la legge di Bilancio 2023. La Mia si dovrebbe quindi poter chiedere da agosto o più realisticamente dal primo settembre. Entriamo nel dettaglio per comprendere a fondo. Cosa c'è da sapere sulla Mia I potenziali beneficiari verranno divisi in due platee: famiglie povere; famiglie con occupabili. I nuclei composti di poveri ...

