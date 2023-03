Vai agli ultimi Twett sull'argomento... novasocialnews : Recuperata 76ma vittima del naufragio, è una bambina - iconanews : Recuperata 76ma vittima del naufragio, è una bambina - News24_it : Recuperata 76ma vittima del naufragio, è una bambina -

Un'altra vittima del naufragio di migranti avvenuto a Steccato di Cutro, la terza di oggi, è statadai soccorritori acquatici dei vigili del fuoco. Il 76mo corpo appartiene ad una bambina di un'età presumibile tra i 7 e i 10 anni ed è stato individuato in località Praialonga dai vigili ...Un'altra vittima del naufragio di migranti avvenuto a Steccato di Cutro, la terza di oggi, è statadai soccorritori acquatici dei vigili del fuoco. Il 76mo corpo appartiene ad una bambina di un'età presumibile tra i 7 e i 10 anni ed è stato individuato in località Praialonga dai vigili ...Un'altra vittima del naufragio di migranti avvenuto a Steccato di Cutro, la terza di oggi, è statadai soccorritori acquatici dei vigili del fuoco. Il 76mo corpo appartiene ad una bambina di un'età presumibile tra i 7 e i 10 anni ed è stato individuato in località Praialonga dai vigili ...

Recuperata 76ma vittima del naufragio, è una bambina - Ultima Ora Agenzia ANSA

Un'altra vittima del naufragio di migranti avvenuto a Steccato di Cutro, la terza di oggi, è stata recuperata dai soccorritori acquatici dei vigili del fuoco. Il 76mo corpo appartiene ad una bambina d ...Un'altra vittima del naufragio di migranti avvenuto a Steccato di Cutro, la terza di oggi, è stata recuperata dai soccorritori acquatici dei vigili del fuoco. (ANSA) ...